¿Calor o frío? Así afectará el Frente Frío 33 a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este miércoles, el Frente Frío Núm. 33 y su masa de aire polar comenzarán a impactar gran parte del territorio nacional, provocando lluvias intensas, vientos fuertes, descenso de temperaturas y un nuevo evento de “Norte”, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

🌧️ En Michoacán: lluvias, calor diurno y heladas en zonas altas

En el caso de Michoacán, se prevén intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) acompañados de posibles descargas eléctricas, principalmente en el centro del estado y zonas cercanas a la costa. La interacción entre un canal de baja presión y la humedad proveniente del Pacífico favorecerá estas condiciones.

Durante la tarde, se espera un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en regiones costeras. Sin embargo, en zonas serranas del oriente del estado, el ambiente será muy distinto durante la madrugada, con mínimas de 0 a 5 °C y probabilidad de heladas, especialmente en municipios de la Meseta Purépecha y el oriente michoacano.