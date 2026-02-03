¿Calor o frío? Así afectará el Frente Frío 33 a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este miércoles, el Frente Frío Núm. 33 y su masa de aire polar comenzarán a impactar gran parte del territorio nacional, provocando lluvias intensas, vientos fuertes, descenso de temperaturas y un nuevo evento de “Norte”, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En el caso de Michoacán, se prevén intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) acompañados de posibles descargas eléctricas, principalmente en el centro del estado y zonas cercanas a la costa. La interacción entre un canal de baja presión y la humedad proveniente del Pacífico favorecerá estas condiciones.
Durante la tarde, se espera un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en regiones costeras. Sin embargo, en zonas serranas del oriente del estado, el ambiente será muy distinto durante la madrugada, con mínimas de 0 a 5 °C y probabilidad de heladas, especialmente en municipios de la Meseta Purépecha y el oriente michoacano.
A nivel nacional, el Frente Frío Núm. 33 ingresará por el norte del país y, en combinación con otros sistemas atmosféricos, provocará:
Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Veracruz y Oaxaca, y fuertes en estados del noreste, oriente y sureste.
Evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de hasta 3 metros.
Mar de fondo en costas del Pacífico, desde Baja California hasta Michoacán y Oaxaca, con oleaje de entre 3.0 y 4.0 metros.
Ambiente muy frío durante la madrugada en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con temperaturas mínimas de hasta -10 °C en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango.
Rachas de viento de hasta 60 km/h en zonas de Tamaulipas, Veracruz, Golfo de California y Península de Yucatán.
Las autoridades piden a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales, evitar cruzar ríos o zonas con deslaves durante lluvias, protegerse del frío en las madrugadas, y extremar precauciones por vientos fuertes y oleaje elevado en zonas costeras.
