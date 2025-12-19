Calor, lluvias aisladas y posibles heladas; así se espera el clima en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 20 de diciembre, Michoacán registrará lluvias aisladas, así como temperaturas elevadas en la zona costera y ambiente frío durante la madrugada en regiones serranas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La información fue difundida por el SMN a través de su Pronóstico Meteorológico General, emitido la tarde del viernes, en el que se detallan los efectos del frente frío número 22 y otros sistemas atmosféricos que influyen en el país.

Para Michoacán, se prevén lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros, principalmente en algunas regiones del estado, sin descartar encharcamientos menores en zonas urbanas.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas de entre 35 y 40 grados Celsius en la franja costera, mientras que en zonas serranas del estado el termómetro podría descender entre 0 y 5 grados Celsius durante la madrugada, generando ambiente frío.

A nivel nacional, el SMN advierte que las lluvias fuertes a intensas en otras entidades podrían ocasionar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, además de rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada, tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura y seguir las indicaciones de Protección Civil.

SHA