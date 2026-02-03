Calor histórico en enero y más sequía en camino, alerta el SMN

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que enero de 2026 presentó condiciones más cálidas y húmedas de lo habitual a nivel nacional, al registrar un superávit de lluvia y un aumento en la temperatura media, en comparación con el promedio histórico 1991-2020.

En la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de Conagua, se detalló que la lluvia acumulada nacional alcanzó los 25.4 milímetros, es decir, 1.3 mm más que el promedio, lo que representa un incremento del 5.4 por ciento. Esto posiciona a enero de 2026 como el 31° más lluvioso desde 1941.

Sin embargo, también se reportó una anomalía térmica: las temperaturas fueron en promedio 0.5 grados centígrados más altas que la media climática, al ubicarse en 17°C, frente a los 16.5°C usuales. Este incremento colocó al mes como el décimo enero más cálido desde 1953, consolidando la tendencia de calentamiento tras un 2025 que fue el tercer año más caliente en la historia global.

Febrero seco y más calor en puerta

Para febrero de 2026, el SMN prevé un déficit de lluvias en gran parte del noroeste, centro-occidente y zonas del altiplano, con apenas 11 mm estimados, un 30% por debajo del promedio histórico.

En contraste, se esperan lluvias por arriba del promedio en el sur de Veracruz y norte de Chiapas, mientras que las costas de Oaxaca, Chiapas y la Península de Yucatán tendrían precipitaciones dentro de lo normal.

Pronóstico para marzo y abril

Marzo : Se proyecta una lámina de lluvia de 9 mm , lo que equivale a un 44% menos que el promedio histórico. Las regiones más afectadas serían el noroeste, noreste y centro-occidente .

Abril: Se esperan precipitaciones cercanas al promedio (17 mm), aunque el norte y sur del país seguirán con lluvias por debajo de lo esperado, mientras que Yucatán y noreste podrían tener lluvias superiores a la media.

Temperaturas mínimas también serán altas

Entre febrero y abril, el SMN advierte que las temperaturas mínimas se mantendrán por arriba del promedio en la mayor parte del país, con anomalías de hasta 5°C en estados del norte. Solo en partes de la Sierra Madre Occidental se esperan mínimas ligeramente más frías (entre 1 y 2 grados menos).

Estos pronósticos confirman que México seguirá enfrentando condiciones climáticas atípicas, lo que requiere planeación hídrica y atención especial a sectores vulnerables.