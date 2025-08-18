Calendario SEP 2025-2026: días de descanso, puentes y fin de curso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, que regirá en escuelas de educación básica y normales de todo el país.

El nuevo ciclo, que arrancará el próximo 1 de septiembre de 2025 y concluirá el 15 de julio de 2026, contempla 185 días efectivos de clases en preescolar, primaria y secundaria, tanto en instituciones públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. En el caso de las escuelas normales y de formación docente, se establecieron 190 días de actividades, al incluir sesiones del Consejo Técnico.