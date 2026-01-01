México

Calendario oficial 2026: estos son los días de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer el Calendario Oficial de Días de Descanso Obligatorio para 2026, fechas establecidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y que aplican para las y los trabajadores en todo el país.

La información fue difundida a través de canales oficiales, donde se recuerda que quienes laboren en estos días tienen derecho a recibir su salario diario más el doble, conforme a lo establecido en el artículo 74 de la LFT.

De acuerdo con el calendario, los días de descanso obligatorio en 2026 son:

  • 1 de enero, por Año Nuevo

  • 2 de febrero, en conmemoración del 5 de febrero

  • 16 de marzo, en conmemoración del 21 de marzo

  • 1 de mayo, por el Día del Trabajo

  • 16 de septiembre, por el Día de la Independencia

  • 16 de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre

  • 25 de diciembre, por Navidad

Las autoridades laborales recordaron que, en caso de que un empleador no pague lo correspondiente por laborar en estas fechas, las personas trabajadoras pueden solicitar orientación o presentar una queja ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), al teléfono 079, disponible en todo el país.

