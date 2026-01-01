Calendario oficial 2026: estos son los días de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer el Calendario Oficial de Días de Descanso Obligatorio para 2026, fechas establecidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y que aplican para las y los trabajadores en todo el país.
La información fue difundida a través de canales oficiales, donde se recuerda que quienes laboren en estos días tienen derecho a recibir su salario diario más el doble, conforme a lo establecido en el artículo 74 de la LFT.
De acuerdo con el calendario, los días de descanso obligatorio en 2026 son:
1 de enero, por Año Nuevo
2 de febrero, en conmemoración del 5 de febrero
16 de marzo, en conmemoración del 21 de marzo
1 de mayo, por el Día del Trabajo
16 de septiembre, por el Día de la Independencia
16 de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre
25 de diciembre, por Navidad
Las autoridades laborales recordaron que, en caso de que un empleador no pague lo correspondiente por laborar en estas fechas, las personas trabajadoras pueden solicitar orientación o presentar una queja ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), al teléfono 079, disponible en todo el país.
BCT