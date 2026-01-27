FGR confirma exceso de velocidad en descarrilamiento de Tren Interoceánico en Oaxaca

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este martes un informe inicial sobre el descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre en el kilómetro Z230 290 de la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, a la altura del poblado Nizanda, Oaxaca.

Durante el mensaje oficial, la FGR expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y aseguró que se trabaja con todos los recursos para obtener justicia. La investigación ha confirmado que el accidente fue provocado por exceso de velocidad.

📍 ¿Qué pasó?

El tren involucrado circulaba a 65 kilómetros por hora en una curva donde la velocidad máxima permitida era de 50 km/h. La caja negra —dispositivo de registro de eventos— mostró además que, en zonas rectas, el tren alcanzó los 111 km/h, superando el límite permitido de 70.

La Fiscalía descartó fallas mecánicas o estructurales tanto en la vía como en las locomotoras y vagones, según las inspecciones realizadas por peritos en criminalística, topografía, ingeniería y electrónica.

🧪 Hallazgos clave:

No hubo fallas en la infraestructura ferroviaria ni en los sistemas del tren.

El sistema de frenos funcionaba correctamente.

El exceso de velocidad en la curva fue el detonante del descarrilamiento.

La aceleración fue decisión del maquinista, pese a haber reducido la velocidad en estaciones previas.

“El funcionamiento del tren era el adecuado. Lo que falló fue el cumplimiento del reglamento”, destacó la Fiscalía.

⚖️ Se ejerce acción penal

Con base en la evidencia recabada, la FGR determinó ejercer acción penal por homicidio culposo y lesiones culposas. Las diligencias están en curso por parte de agentes ministeriales y elementos de la Agencia de Investigación Criminal.