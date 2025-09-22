Café veracruzano rumbo a Marte: diputada propone llevar el aroma al espacio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Congreso de Veracruz, la diputada, Victoria Gutiérrez Pérez, aseguró que científicos veracruzanos han construido una nave espacial con destino a Marte, y propuso utilizarla para llevar el aroma del café veracruzano al espacio.

La legisladora tomó el micrófono en el marco de la discusión sobre anteproyectos, donde subrayó la importancia de proyectar a nivel nacional e internacional el prestigio del grano cultivado en el estado.

“¿Que no saben que también en el espacio se toma café? (…) Aquí tenemos en Veracruz grandes científicos que tienen un proyecto, han hecho una nave espacial, con manos veracruzanas, para el espacio, para Marte”, expresó la diputada.