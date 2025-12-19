Café mexicano tendrá ley propia: entra en vigor este 20 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 19 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, también conocida como ley cafetalera, la cual busca fortalecer al sector del café en México a través de un marco jurídico integral, anunció Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
La nueva legislación entrará en vigor este sábado 20 de diciembre y representa, según el funcionario, un avance histórico en favor de miles de productores de café, al establecer mecanismos para mejorar la producción, distribución, comercialización y calidad del grano en todo el país.
Según el decreto publicado en el DOF, esta ley tiene como objetivo ordenar y fortalecer toda la cadena del café en México mediante los siguientes ejes:
Impulso a la calidad: Se fijarán criterios técnicos y económicos para mejorar el café en cada etapa del proceso, desde la producción hasta la comercialización.
Transparencia en los precios: Se establecerá un Comité de manejo de precios que analice los costos y expectativas de producción.
Registro nacional: Se creará un Registro de personas productoras, acopiadoras, industriales, comercializadoras, exportadoras e importadoras.
Sistema de información: Todos los datos estarán disponibles en el nuevo Sistema Nacional de Información de la Cafeticultura, que será de orden público y de actualización constante.
Nueva comisión nacional: Nace la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana, que coordinará acciones, realizará estudios y propondrá políticas públicas para el sector.
El secretario Julio Berdegué celebró la publicación de la ley al considerar que el café es un producto esencial para la soberanía alimentaria y forma parte de la identidad nacional. Añadió que esta normativa responde a una demanda histórica del sector, especialmente de pequeños y medianos productores.
“Con esta ley se brindan herramientas para dar certeza en los precios y mercados, y se promueve el café mexicano como un producto sostenible y de identidad nacional”, expresó el titular de la Sader.
