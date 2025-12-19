Café mexicano tendrá ley propia: entra en vigor este 20 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 19 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, también conocida como ley cafetalera, la cual busca fortalecer al sector del café en México a través de un marco jurídico integral, anunció Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

La nueva legislación entrará en vigor este sábado 20 de diciembre y representa, según el funcionario, un avance histórico en favor de miles de productores de café, al establecer mecanismos para mejorar la producción, distribución, comercialización y calidad del grano en todo el país.