Café del Bienestar se venderá en Michoacán desde 35 pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 3 de septiembre, el Gobierno de México anunció el lanzamiento del Café Bienestar, un producto que busca apoyar a productores nacionales con precios justos y promover el consumo responsable.
Durante su presentación se informó que el Café Bienestar estará disponible en diferentes presentaciones a precios accesibles:
50 gramos: 35 pesos
90 gramos: 65 pesos
205 gramos: 110 pesos
La distribución se realizará por etapas, comenzando en las tiendas de Alimentación para el Bienestar ubicadas en la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
El proyecto recopila café cultivado en Guerrero, Veracruz, Puebla y Oaxaca, con un enfoque en el cuidado del medio ambiente, particularmente en la conservación de los suelos donde se produce.
BCT