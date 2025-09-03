Café del Bienestar se venderá en Michoacán desde 35 pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 3 de septiembre, el Gobierno de México anunció el lanzamiento del Café Bienestar, un producto que busca apoyar a productores nacionales con precios justos y promover el consumo responsable.

Durante su presentación se informó que el Café Bienestar estará disponible en diferentes presentaciones a precios accesibles: