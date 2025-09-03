México

Café del Bienestar se venderá en Michoacán desde 35 pesos

Café del Bienestar se venderá en Michoacán desde 35 pesos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 3 de septiembre, el Gobierno de México anunció el lanzamiento del Café Bienestar, un producto que busca apoyar a productores nacionales con precios justos y promover el consumo responsable.

Durante su presentación se informó que el Café Bienestar estará disponible en diferentes presentaciones a precios accesibles:

  • 50 gramos: 35 pesos

  • 90 gramos: 65 pesos

  • 205 gramos: 110 pesos

La distribución se realizará por etapas, comenzando en las tiendas de Alimentación para el Bienestar ubicadas en la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El proyecto recopila café cultivado en Guerrero, Veracruz, Puebla y Oaxaca, con un enfoque en el cuidado del medio ambiente, particularmente en la conservación de los suelos donde se produce.

