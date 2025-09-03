Café Bienestar es comercio justo para beneficio del pueblo de México: Sheinbaum

“Muchos productores agrícolas se dedican a sembrar café. ¿Qué hacen con el café que siembran? Ahora, con Sembrando Vida, ya procesan y ya tienen acceso a otros mercados. Pero ¿qué pasa ahora? 40 % de esos productores les compra el café Alimentación para el Bienestar a un buen precio, de tal manera que les permite vivir, o sea, volver a sembrar y vivir de esa siembra”, agregó.

La titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, explicó que Café Bienestar está hecho con 100 % café mexicano, no tiene aditivos ni edulcorantes y está libre de saborizantes y colorantes.

“Es una mezcla de distintas variedades de café en la que predominan el pergamino y natural arábiga. En una pequeña porción tiene el robusta. Y todo el producto acopiado para el Café Bienestar proviene de sistemas agroforestales bajo sombra”, agregó.

Detalló que, al momento, se han acopiado 913.56 toneladas, de las cuales el 55 % proviene de La Montaña de Guerrero, aunado a que el 41 % de los beneficiarios forman parte del programa Sembrando Vida. Agregó que se realizó una inversión de 59.4 millones de pesos (mdp) en 72 municipios que comprenden 465 localidades de comunidades de los pueblos originarios: mixes, mixtecos, nahuas, otomíes, popolucas, tlapanecos, totonacos.

“Quisiera compartirles que, en el caso de La Montaña de Guerrero, 6 de cada 10 productores que recibimos el café son compañeras, son mujeres. Y estamos trabajando en este Segundo Piso de la Cuarta Transformación directamente con el programa Sembrando Vida”, dijo.

Informó que, en una primera etapa, el Café Bienestar se distribuirá en las Tiendas Bienestar de Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala, mientras que, en tres etapas siguientes, llegará a todo el país.

Destacó que Alimentación para el Bienestar tiene hoy 14 centros de acopio y ocho puntos móviles para la recepción del café, además de que, por instrucción de la presidenta, se construirá una planta para hacer de manera propia café soluble, ya que el 84 % de las familias mexicanas lo consumen en dicha versión.

