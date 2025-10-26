Caen dos por robo de bebé en hospital de Durango; fingió embarazo para engañar a su pareja

La recién nacida fue encontrada con vida en un jardín del fraccionamiento Hacienda Las Flores, al sur de la ciudad, luego de haber sido abandonada por una de las sospechosas. La localización se logró menos de 48 horas después de su desaparición, gracias a la rápida acción de cuerpos de seguridad, según informó la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).

El reporte indica que el móvil del delito fue que Karla Daniela intentaba hacer creer a su pareja, residente en Estados Unidos, y a su madre, que recientemente había dado a luz. Para sostener esa mentira, incluso aseguró estar estudiando enfermería y afirmó haber tenido un parto días antes del secuestro.

Las investigaciones revelaron que Karla Daniela ingresó al hospital con uniforme quirúrgico y simuló ser personal médico para llevarse a la bebé sin levantar sospechas. Anabel “N”, empleada temporal de limpieza en el hospital, habría proporcionado información clave sobre horarios y zonas vulnerables del área neonatal, lo que facilitó el secuestro.