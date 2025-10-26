Caen dos por robo de bebé en hospital de Durango; fingió embarazo para engañar a su pareja

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos mujeres fueron detenidas por su presunta participación en el secuestro de Judith Alejandra, una recién nacida que fue sustraída del Hospital Materno Infantil de Durango. Las implicadas, Karla Daniela “N” y Anabel “N”, fueron localizadas y puestas a disposición de las autoridades luego de un operativo coordinado entre instancias estatales y federales.
La recién nacida fue encontrada con vida en un jardín del fraccionamiento Hacienda Las Flores, al sur de la ciudad, luego de haber sido abandonada por una de las sospechosas. La localización se logró menos de 48 horas después de su desaparición, gracias a la rápida acción de cuerpos de seguridad, según informó la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).
El reporte indica que el móvil del delito fue que Karla Daniela intentaba hacer creer a su pareja, residente en Estados Unidos, y a su madre, que recientemente había dado a luz. Para sostener esa mentira, incluso aseguró estar estudiando enfermería y afirmó haber tenido un parto días antes del secuestro.
Las investigaciones revelaron que Karla Daniela ingresó al hospital con uniforme quirúrgico y simuló ser personal médico para llevarse a la bebé sin levantar sospechas. Anabel “N”, empleada temporal de limpieza en el hospital, habría proporcionado información clave sobre horarios y zonas vulnerables del área neonatal, lo que facilitó el secuestro.
Luego de la detención de Anabel, Karla Daniela abandonó a la menor en una bolsa negra dentro de un jardín cercano a su domicilio. Vecinos alertaron al 911, lo que permitió su rescate y traslado inmediato a una clínica privada, donde se confirmó que se encontraba en condición estable y sin lesiones visibles. La menor fue devuelta a sus padres tras recibir atención médica.
Las dos mujeres fueron detenidas en diferentes puntos de la ciudad y trasladadas al Centro de Readaptación Social de Durango. La FGED indicó que el caso sigue abierto para determinar la responsabilidad penal de cada implicada, y anunció una revisión de los protocolos de seguridad en hospitales, especialmente en áreas neonatales, para prevenir incidentes similares.
