Cae presunto implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán: Harfuch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fue detenido uno de los presuntos responsables del ataque armado perpetrado contra diputados de Movimiento Ciudadano el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

La detención fue resultado de una acción conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), y se centró en un individuo que habría sido el encargado del control de radios de comunicación, instalación de cámaras para vigilar la movilidad de las autoridades, así como la adquisición de drones para operaciones de la célula criminal.