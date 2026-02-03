Cae presunto implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán: Harfuch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fue detenido uno de los presuntos responsables del ataque armado perpetrado contra diputados de Movimiento Ciudadano el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
La detención fue resultado de una acción conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), y se centró en un individuo que habría sido el encargado del control de radios de comunicación, instalación de cámaras para vigilar la movilidad de las autoridades, así como la adquisición de drones para operaciones de la célula criminal.
Este operativo se da en seguimiento a las investigaciones tras el atentado en el que resultaron heridos los legisladores Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, quienes fueron atacados a balazos al salir del Congreso del Estado de Sinaloa, luego de una comparecencia del secretario estatal de Finanzas.
García Harfuch subrayó que las investigaciones continúan para dar con todos los implicados y garantizar que este crimen no quede impune, como ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.