Cae presunto copartícipe en el asesinato del padre Bertoldo en Guerrero

Tras conocer del homicidio del párroco, agentes de seguridad establecieron contacto con autoridades locales e iniciaron tareas de inteligencia e investigación de campo, que permitieron identificar a un sujeto presuntamente vinculado con los hechos.

Con esta información, se gestionó una orden de aprehensión en su contra.

🚨 Detención en Chilpancingo

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Chilpancingo, donde elementos de seguridad realizaron recorridos y lograron ubicar a Miguel Ángel “N”. Tras marcarle el alto y confirmar su identidad, fue informado de sus derechos constitucionales y arrestado de manera formal.

Posteriormente, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

El caso continúa bajo investigación y se espera que en los próximos días se aporten más elementos para esclarecer por completo este crimen que ha causado indignación en la comunidad.

