Cae presunto copartícipe en el asesinato del padre Bertoldo en Guerrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una operación conjunta entre autoridades federales y estatales, fue detenido Miguel Ángel “N”, señalado como presunto responsable del homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido en el estado de Guerrero.
La detención fue confirmada este jueves por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, quien detalló que la orden de aprehensión fue cumplimentada en el marco de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEGRO) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con apoyo de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, la FGR y la SSPC.
Con esta información, se gestionó una orden de aprehensión en su contra.
El operativo se llevó a cabo en el municipio de Chilpancingo, donde elementos de seguridad realizaron recorridos y lograron ubicar a Miguel Ángel “N”. Tras marcarle el alto y confirmar su identidad, fue informado de sus derechos constitucionales y arrestado de manera formal.
Posteriormente, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica en las próximas horas.
El caso continúa bajo investigación y se espera que en los próximos días se aporten más elementos para esclarecer por completo este crimen que ha causado indignación en la comunidad.
