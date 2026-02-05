Cae presidente municipal de Tequila, Jalisco, en Operación Enjambre

De acuerdo con información oficial, Rivera Navarro está señalado por presuntamente encabezar un esquema de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la región, así como liderar una red de corrupción desde el Ayuntamiento, con desvío de recursos públicos y presión a comerciantes locales.

El edil, militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya había sido citado en mayo de 2025 por la Fiscalía General del Estado, luego de que en un evento musical se proyectaran imágenes relacionadas con un líder del crimen organizado.

Los funcionarios detenidos junto al alcalde fueron identificados como Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas, todos presuntamente vinculados a la red de corrupción en el municipio.

rmr