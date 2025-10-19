Cae jefe criminal tras agresión a SSPC en Acapulco, Guerrero; tenía droga y armas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una operación conjunta entre autoridades federales y estatales, fueron detenidas seis personas presuntamente involucradas en la agresión armada contra elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Acapulco, Guerrero, informó el secretario Omar García Harfuch.

El sábado, agentes de la SSPC que realizaban recorridos de vigilancia en colonias del puerto fueron atacados por sujetos armados a bordo de una motocicleta. En el enfrentamiento, tres elementos resultaron lesionados y un agresor perdió la vida. Otro más fue detenido en el lugar y trasladado a un hospital bajo custodia.