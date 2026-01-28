Cae funcionaria de Jalisco por presunta falsificación de placas tras caso de Ferrari en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El caso del Ferrari asegurado en Morelia, tras ser detenido por circular a exceso de velocidad y que contaba con reporte de robo vigente en Estados Unidos, derivó en la imputación de una funcionaria del Gobierno de Jalisco, señalada por su presunta participación en la falsificación de documentos vehiculares.
La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que la imputada fue identificada como Norma Ilda “N”, quien se desempeñaba como agente de control vehicular del Servicio Estatal Tributario.
De acuerdo con las investigaciones, la funcionaria habría facilitado la obtención de placas de circulación de Jalisco para vehículos con irregularidades en su situación legal.
Según el comunicado oficial, la funcionaria estaría involucrada al menos en un caso denunciado recientemente, relacionado con el automóvil asegurado en la capital michoacana. Durante la inspección realizada por autoridades de seguridad, se confirmó que el vehículo portaba placas jaliscienses pese a contar con un estatus irregular y un reporte de robo activo en territorio estadounidense.
Las indagatorias fueron realizadas por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios, lo que permitió a la Fiscalía de Jalisco formular la imputación por el delito de falsificación de documentos expedidos por poderes del Estado, así como por organismos autónomos, ayuntamientos o documentos de crédito.
Para garantizar el correcto avance del proceso penal, Norma Ilda “N” fue trasladada a un complejo penitenciario, donde permanecerá en prisión preventiva justificada en tanto se lleva a cabo la audiencia del 30 de enero, en la que se determinará si es vinculada a proceso. La Fiscalía subrayó que no permitirá que servidores públicos utilicen su cargo para encubrir actos ilícitos.
rmr