Cae funcionaria de Jalisco por presunta falsificación de placas tras caso de Ferrari en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El caso del Ferrari asegurado en Morelia, tras ser detenido por circular a exceso de velocidad y que contaba con reporte de robo vigente en Estados Unidos, derivó en la imputación de una funcionaria del Gobierno de Jalisco, señalada por su presunta participación en la falsificación de documentos vehiculares.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que la imputada fue identificada como Norma Ilda “N”, quien se desempeñaba como agente de control vehicular del Servicio Estatal Tributario.

De acuerdo con las investigaciones, la funcionaria habría facilitado la obtención de placas de circulación de Jalisco para vehículos con irregularidades en su situación legal.