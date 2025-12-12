Cae en Oaxaca presunto jefe de plaza ligado a homicidios y tráfico de armas

Oaxaca, Oaxaca (MiMorelia.com).- Como resultado de labores de inteligencia interinstitucional entre la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía del Estado de Oaxaca, autoridades federales y estatales ejecutaron una orden de cateo en el municipio de Ixhuatán, donde fue detenido un presunto jefe de plaza identificado como Alexis “N”.
De acuerdo con las investigaciones, el detenido —cuya identidad responde también al alias de “Macanannur”— es señalado por su posible participación en delitos de alto impacto, como la distribución de armamento, secuestros, homicidios y la filtración de información para alertar a células delictivas sobre los movimientos de las autoridades.
Según información preliminar, estaría vinculado al grupo delictivo “Los Cromo” y habría participado en el asesinato de un elemento de la Policía Estatal, ocurrido en octubre de 2024.
Durante el operativo, las autoridades aseguraron armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de presuntas dosis de droga, lo que refuerza el perfil del detenido como un objetivo prioritario para el debilitamiento de redes criminales en la región.
El sujeto también sería responsable de coordinar actividades de inteligencia criminal para generar alertas tempranas a favor de estructuras delincuenciales, situación que lo colocaba como pieza clave en la operación de una célula activa en la zona.
Las investigaciones continúan y será la autoridad ministerial correspondiente la que determine su situación jurídica.
