Cae en Oaxaca presunto jefe de plaza ligado a homicidios y tráfico de armas

Oaxaca, Oaxaca (MiMorelia.com).- Como resultado de labores de inteligencia interinstitucional entre la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía del Estado de Oaxaca, autoridades federales y estatales ejecutaron una orden de cateo en el municipio de Ixhuatán, donde fue detenido un presunto jefe de plaza identificado como Alexis “N”.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido —cuya identidad responde también al alias de “Macanannur”— es señalado por su posible participación en delitos de alto impacto, como la distribución de armamento, secuestros, homicidios y la filtración de información para alertar a células delictivas sobre los movimientos de las autoridades.