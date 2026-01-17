Cae en Hidalgo uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un operativo conjunto de inteligencia y colaboración binacional, autoridades mexicanas detuvieron en Pachuca, Hidalgo, a un hombre identificado como uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), requerido por autoridades del estado de Carolina del Norte, Estados Unidos.

La captura fue resultado del intercambio de información entre el FBI y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con datos oficiales, el detenido contaba con una ficha roja de INTERPOL y una orden de arresto con fines de extradición por su presunta responsabilidad en varios delitos graves: asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.