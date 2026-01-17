Cae en Hidalgo uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un operativo conjunto de inteligencia y colaboración binacional, autoridades mexicanas detuvieron en Pachuca, Hidalgo, a un hombre identificado como uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), requerido por autoridades del estado de Carolina del Norte, Estados Unidos.
La captura fue resultado del intercambio de información entre el FBI y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).
De acuerdo con datos oficiales, el detenido contaba con una ficha roja de INTERPOL y una orden de arresto con fines de extradición por su presunta responsabilidad en varios delitos graves: asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.
Las investigaciones apuntan a que el hombre estaba relacionado con el homicidio de una mujer ocurrido en 2016 en Carolina del Norte. Fue en 2017 cuando el gobierno estadounidense lo incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados, ofreciendo una recompensa de 250 mil dólares por información que condujera a su localización y captura.
Tras confirmar que el individuo se encontraba en la capital hidalguense, los agentes implementaron un operativo de vigilancia. Durante los recorridos, fue identificado y detenido conforme a los protocolos legales. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en apego a los tratados internacionales de extradición.
BCT