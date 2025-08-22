Cae ‘El Chispa’, implicado en masacre de bar en Querétaro: van cuatro detenidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades mexicanas confirmaron la detención de Jorge Luis “N”, alias El Chispa o Snoopy, presunto implicado en la masacre ocurrida en noviembre de 2024 en un bar del municipio de Querétaro, que dejó diez personas muertas y otras diez heridas.
El fiscal del estado, Víctor Antonio de Jesús, informó este viernes en conferencia de prensa que el detenido era considerado “objetivo prioritario” y generador de violencia en la región. Su captura se logró durante un operativo realizado esta madrugada, en el que fueron cateados 13 inmuebles en la colonia Santa Mónica.
En el despliegue, se aseguraron armas de fuego, narcóticos y otros indicios, y fueron puestos a disposición de las autoridades cuatro presuntos integrantes más de la célula delictiva relacionada con el ataque.
El Chispa enfrentará cargos por homicidio y tentativa de homicidio, de acuerdo con la Fiscalía estatal.
La matanza sucedió en el bar Los Cantaritos, ubicado cerca de una zona turística de Querétaro. Las autoridades creen que el ataque iba dirigido contra Fernando González Núñez, alias La Flaca, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La agresión habría sido una respuesta del Cártel Santa Rosa de Lima, aliado del Cártel del Golfo, ante un atentado previo ocurrido en el restaurante Mr. Barbas. Esta versión ha sido respaldada por detenciones previas, entre ellas la de José Francisco Contreras Gómez ‘Alfa 1’, líder de la facción Escorpiones del Cártel del Golfo, en marzo pasado.
Tanto el Cártel del Golfo como el CJNG forman parte de los seis grupos criminales mexicanos que Estados Unidos designó como organizaciones terroristas en febrero pasado, junto al Cártel de Sinaloa, la Familia Michoacana, los Carteles Unidos y el Cártel del Noreste.
Por separado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, derivado de estas acciones, nueve personas más fueron detenidas, tras cinco cateos en distintos puntos, y se les relaciona con delitos como delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburos, homicidios y venta de droga.
