Cae ‘El Chispa’, implicado en masacre de bar en Querétaro: van cuatro detenidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades mexicanas confirmaron la detención de Jorge Luis “N”, alias El Chispa o Snoopy, presunto implicado en la masacre ocurrida en noviembre de 2024 en un bar del municipio de Querétaro, que dejó diez personas muertas y otras diez heridas.

El fiscal del estado, Víctor Antonio de Jesús, informó este viernes en conferencia de prensa que el detenido era considerado “objetivo prioritario” y generador de violencia en la región. Su captura se logró durante un operativo realizado esta madrugada, en el que fueron cateados 13 inmuebles en la colonia Santa Mónica.

En el despliegue, se aseguraron armas de fuego, narcóticos y otros indicios, y fueron puestos a disposición de las autoridades cuatro presuntos integrantes más de la célula delictiva relacionada con el ataque.

El Chispa enfrentará cargos por homicidio y tentativa de homicidio, de acuerdo con la Fiscalía estatal.

La matanza sucedió en el bar Los Cantaritos, ubicado cerca de una zona turística de Querétaro. Las autoridades creen que el ataque iba dirigido contra Fernando González Núñez, alias La Flaca, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).