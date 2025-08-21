Cae "El Cachorro", líder delincuencial, en megaoperativo; hay otros 13 detenidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un operativo coordinado entre instituciones federales, fue detenido Héctor Agustín “N”, alias “El Cachorro”, presunto líder de una célula criminal dedicada a la compra, modificación y venta de armas, así como al suministro de armamento a distintos grupos delictivos.

Las acciones, encabezadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Armada de México, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), contaron además con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).

Según información de autoridades federales, se llevaron a cabo 16 cateos simultáneos en los estados de Jalisco (14), Nayarit (1) y Estado de México (1), donde se ejecutaron 10 órdenes de aprehensión.