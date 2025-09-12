Cae “El Abuelo”, presunto líder de “La Barredora”, tras operativo internacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Hernán “N”, alias “Requena” o “El Abuelo”, identificado como presunto líder de la organización criminal conocida como “La Barredora”.
La captura se realizó en un operativo conjunto encabezado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y corporaciones estatales.
De acuerdo con García Harfuch, fue clave la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la colaboración de autoridades de Paraguay, gracias al intercambio de información que permite la aplicación de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
El funcionario destacó que este operativo se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, bajo la política de cero tolerancia a la corrupción y al crimen organizado.
agm