Cae “El Abuelo”, presunto líder de “La Barredora”, tras operativo internacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Hernán “N”, alias “Requena” o “El Abuelo”, identificado como presunto líder de la organización criminal conocida como “La Barredora”.

La captura se realizó en un operativo conjunto encabezado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y corporaciones estatales.