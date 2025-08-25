Cadmio en el aguacate: el metal que amenaza al ‘oro verde’ mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades sanitarias de diversos países encendieron las alertas sanitarias en torno al aguacate mexicano, luego de que varios cargamentos fueran rechazados en la Unión Europea por presentar niveles de cadmio superiores al límite máximo tolerable.

Esta situación se dio a conocer a través de reportes internacionales, donde se confirmó que algunos envíos del llamado “oro verde” fueron regresados al país de origen por representar un riesgo a la salud pública.

El Ministerio de Salud de México, a través del Sistema Internacional de Alertas Alimentarias, informó que ya monitorea la situación y prepara una actualización en la normativa para reforzar la seguridad alimentaria.