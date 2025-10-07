Cada día, 27 personas no mueren por homicidio doloso: Sheinbaum tras reducción de delito

“Imagínense, 27 homicidios menos diario, 32 por ciento, pero digamos el número de 32 por ciento a lo mejor no es tan indicativo como decir que cada día hay 27 homicidios dolosos menos, 27 personas que no fallecen diariamente por motivo de un homicidio doloso. Una reducción muy significativa, evidentemente nosotros vamos a seguir trabajando para que la reducción sea mayor”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Puntualizó que esta reducción ha sido posible gracias a la Atención a las Causas, que ha permitido realizar acciones integrales en municipios con mayor incidencia; al fortalecimiento de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional; y de la inteligencia y la investigación, que permitieron la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, el cual colabora con las fiscalías estatales y las secretarías de seguridad de los estados, y que permite mejores carpetas de investigación que, a su vez, llevan a detenciones de generadores de violencia.

Además, reconoció que el trabajo realizado en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador ayudó a su llegada al gobierno, ya que los homicidios dolosos ya presentaban una tendencia a la baja luego de estabilizarse entre 2019 y 2021, contrario a los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, donde su crecimiento fue exponencial.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que la reducción del 32 por ciento se logró al pasar de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 59.5 en septiembre de 2025, lo que también significa que es el septiembre más bajo desde 2015, aunado a que el periodo de enero a septiembre es el más bajo desde hace nueve años.