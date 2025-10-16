Cada 2 horas, muere una mujer por cáncer de mama en México: INEGI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cáncer de mama sigue siendo una de las principales amenazas para la salud de las mujeres mexicanas. En 2024, esta enfermedad se posicionó como la primera causa de muerte entre los tumores malignos en el país, cobrando la vida de 8 mil 451 personas, de las cuales el 99.2 por ciento eran mujeres, según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este dato refleja una constante preocupante: la tasa de defunción por cáncer de mama aumentó de 15.7 en 2015 a 18.7 muertes por cada 100 mil mujeres en 2024. Aunque la mayoría de los fallecimientos se registran entre los 50 y 59 años, la tasa más alta se concentra en mujeres de 80 años y más, con 79.6 muertes por cada 100 mil.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento (ENASEM) 2021, se estima que 176 mil 672 mujeres de 50 años y más vivían con un diagnóstico de cáncer de mama. Sin embargo, 38 por ciento de ellas no recibieron ningún tratamiento médico en los dos años previos a la encuesta.

Entre quienes sí accedieron a atención, los tratamientos más comunes fueron quimioterapia (76.8 %), radioterapia (71.8 %) y cirugía o biopsia (66.1 %). También se reportó el uso de medicamentos para el dolor (51.6 %) y para otros síntomas relacionados (50.8 %).

En el análisis por entidad federativa, Chihuahua registró la tasa más elevada de defunciones por cáncer de mama en mujeres (27.6 por cada 100 mil), seguida de Baja California Sur (24.0). En contraste, Guerrero y Tlaxcala presentaron las tasas más bajas (12.7 y 12.9 respectivamente).