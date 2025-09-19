Cada 19 de septiembre, la tierra nos sacude: tres sismos que marcaron a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 19 de septiembre quedó tatuado en la memoria colectiva de México como una fecha de estremecimientos, no sólo geológicos, sino también emocionales. En tres ocasiones —1985, 2017 y 2022—, el país ha vivido sismos de gran magnitud en el mismo día del calendario, dejando huellas imborrables en distintas generaciones.

1985: El día que México se quebró

El reloj marcaba las 7:17 de la mañana del jueves 19 de septiembre de 1985 cuando un sismo de magnitud 8.1 sacudió el centro del país. Con epicentro en las costas de Michoacán, frente a Lázaro Cárdenas, y una profundidad de 15 km, el movimiento telúrico fue uno de los más destructivos en la historia moderna de México.