C4 Jiménez responde a amenaza de Sandra Cuevas

Cuevas descalificó el trabajo del comunicador asegurando que “cobra para hablar mal o bien de alguien” y lo acusó de recibir pagos por parte de grupos delictivos. “Tú no eres mejor que un delincuente”, expresó.

Entre sus declaraciones, la también exfuncionaria insinuó que revelaría detalles de la vida personal de C4 si este continúa con sus críticas:

“Me levanto y me acuesto con quien quiera. Yo no publico con el güey que tú andas”.