C4 Jiménez responde a amenaza de Sandra Cuevas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, arremetió públicamente contra el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, luego de que este cuestionara los resultados de una rodada convocada por la funcionaria, la cual terminó con una persona muerta y varios vehículos decomisados por autoridades capitalinas.

La polémica estalló cuando C4 informó que varias de las personas asistentes al evento contaban con antecedentes penales. En respuesta, Cuevas lanzó una serie de declaraciones en una transmisión en vivo, que incluyeron amenazas veladas y señalamientos personales contra el periodista.
“Si no quieres que publique con qué hombre te acuestas, respeta”, advirtió Cuevas durante la transmisión. También señaló que “no le gusta hablar de más”, pero insistió en que Jiménez la ataca “porque le pagan”.

Cuevas descalificó el trabajo del comunicador asegurando que “cobra para hablar mal o bien de alguien” y lo acusó de recibir pagos por parte de grupos delictivos. “Tú no eres mejor que un delincuente”, expresó.

Entre sus declaraciones, la también exfuncionaria insinuó que revelaría detalles de la vida personal de C4 si este continúa con sus críticas:

“Me levanto y me acuesto con quien quiera. Yo no publico con el güey que tú andas”.

En su espacio informativo, el periodista Carlos Jiménez restó importancia a las amenazas y presentó el testimonio de la madre del joven fallecido durante la rodada, quien confirmó que su hijo sí asistió al evento, contradiciendo la versión de Cuevas.

“Señora, no me quiera asustar. Que me quiera amenazar, me da risa. De amenazas y de ‘churpias’ como usted, yo vivo todos los días”
expresó el periodista
