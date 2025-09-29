Cómo tramitar un pasaporte mexicano de emergencia en el extranjero
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Perder o sufrir el robo de un pasaporte mexicano en el extranjero puede convertirse en un verdadero problema para quienes viajan. Ante estas situaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ofrece la opción de tramitar un pasaporte de emergencia, un documento temporal que permite a las y los connacionales regresar a México o continuar su viaje en casos urgentes.
Este documento se entrega el mismo día en que se solicita, aunque tiene una vigencia limitada que puede ir de un mes a un año, dependiendo de la magnitud de la emergencia. No sustituye al pasaporte ordinario ni puede renovarse.
Requisitos principales
Aunque cada embajada tiene lineamientos específicos, los documentos clave solicitados en la mayoría de los países son:
Formato de solicitud debidamente llenado.
Acreditación de nacionalidad mexicana (acta de nacimiento, carta de naturalización o declaratoria).
Identificación oficial con fotografía (INE, matrícula consular, cartilla militar, cédula profesional).
Denuncia policial del robo o extravío.
Comprobantes de urgencia.
En caso de menores, acta de nacimiento y presencia de ambos padres o tutor legal con identificaciones oficiales.
Pasos para solicitarlo
Agendar una cita en el sistema MiConsulado o mediante correo electrónico en la embajada o consulado correspondiente.
Acudir de manera puntual con documentos originales y copias.
Proporcionar datos biométricos (foto, huellas y firma).
Realizar el pago del pasaporte de emergencia, cuyo costo varía según el país.
El documento se entrega el mismo día, lo que facilita la salida inmediata hacia México o la continuación del itinerario. En algunos países, como Australia, se agrega un cargo adicional del 30% sobre el costo base.
La SRE recuerda que este pasaporte tiene un carácter estrictamente temporal. Una vez vencido, deberá solicitarse un pasaporte ordinario en México.
RPO