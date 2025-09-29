Cómo tramitar un pasaporte mexicano de emergencia en el extranjero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Perder o sufrir el robo de un pasaporte mexicano en el extranjero puede convertirse en un verdadero problema para quienes viajan. Ante estas situaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ofrece la opción de tramitar un pasaporte de emergencia, un documento temporal que permite a las y los connacionales regresar a México o continuar su viaje en casos urgentes.

Este documento se entrega el mismo día en que se solicita, aunque tiene una vigencia limitada que puede ir de un mes a un año, dependiendo de la magnitud de la emergencia. No sustituye al pasaporte ordinario ni puede renovarse.