Cómo solicitar tu dinero en Infonavit si nunca lo utilizaste

Si no cuentas con alguno de los requisitos o necesitas más información, puedes acudir a tu Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano. No olvides sacar tu cita en Infonatel (800 008 3900).

Recuerda que no existe un tiempo máximo para solicitar la devolución del saldo de tu Subcuenta de Vivienda luego de obtener tu dictamen de pensión, así que puedes tener la tranquilidad de que ese dinero no se perderá.

Si en un periodo de 9 años no has solicitado la devolución de estos recursos, el Instituto te enviará por correo electrónico y/o mensaje de SMS un aviso para informarte los requisitos y canales de atención para hacerlo. Por esto, es muy importante que tus datos estén actualizados en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx). Si no estás registrado, hazlo.

Sin importar si te encuentras pensionado o aún trabajas, es importante que revises de manera constante tu Resumen de Movimientos desde Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) y/o la Aplicación Móvil Infonavit para conocer cada detalle de tu ahorro.

No te dejes sorprender, todos los trámites y servicios en el Infonavit son gratuitos. Si una persona te ofrece ayuda para retirar tu Subcuenta de Vivienda sin cumplir los requisitos o a cambio de un porcentaje de ésta, podrías ser víctima de una estafa. Protégete y protege tu patrimonio.

Únete a la comunidad de Socio Infonavit y disfruta descuentos y beneficios exclusivos. Sólo necesitas tu Número de Seguridad Social (NSS) y tu contraseña de Mi Cuenta Infonavit. Descarga la aplicación o regístrate hoy mismo en app.socioinfonavit.com.

Conoce todo lo que necesitas saber sobre créditos, trámites y servicios del Infonavit, de manera sencilla y clara en infonavitfacil.mx.