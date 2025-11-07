Códices Azcatitlán y Boturini protagonizan pacto México-Francia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este 7 de noviembre que México y Francia firmaron convenios de colaboración en diversas áreas como cultura, medio ambiente, derechos humanos y educación.

La información se dio a conocer durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebrada en Palacio Nacional, en el marco de su visita oficial a México.

Intercambio de códices y cooperación cultural

Uno de los acuerdos más destacados contempla el intercambio temporal simultáneo del Códice Azcatitlán y el Códice Boturini, patrimonio documental invaluable que será exhibido en ambos países. El primero llegará a Francia, mientras que el segundo permanecerá en México.

“Son fundamentales en la relación entre Europa y México; representan la memoria viva de nuestra historia, la voz escrita de nuestros antepasados y la raíz profunda de nuestra identidad”, declaró Sheinbaum.

Agenda ambiental y derechos humanos

Ambos mandatarios concretaron la colaboración en temas ambientales, así como en derechos de las mujeres y movilidad académica. Sheinbaum destacó que estos convenios no solo refuerzan los vínculos históricos entre ambas naciones, sino que también orientan hacia el futuro.

“La grandeza cultural de México no se mide únicamente por su pasado, sino por la fuerza con la que ese pasado sigue dando sentido a nuestro presente y orientando nuestro porvenir”, expresó.