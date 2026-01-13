César Duarte obtiene amparo provisional y frena su vinculación a proceso; seguirá en prisión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, obtuvo un amparo provisional contra la vinculación a proceso que enfrenta por delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero. No obstante, la medida no implica su liberación del Penal Federal de Máxima Seguridad El Altiplano, donde permanece recluido.
La decisión fue tomada por el juez de distrito en materia penal, Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien aclaró que el amparo únicamente suspende temporalmente el avance del proceso penal, más no afecta las condiciones de detención del exmandatario.
“El otorgamiento de la suspensión provisional en modo alguno implica la libertad del directo quejoso”, señaló el juez en su resolución.
Con esta resolución, el juez ordenó a la autoridad jurisdiccional de control detener el procedimiento penal en curso hasta que se resuelva si se concede la suspensión definitiva, etapa que será determinada en próximas fechas.
Cabe recordar que el pasado 14 de diciembre de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso de César Duarte, por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos y lavado de dinero, cuando se desempeñó como gobernador del estado de Chihuahua.
Entre los delitos que se le imputan se encuentran:
Recursos de procedencia ilícita
Delitos de corrupción
Peculado
Asociación delictuosa
Lavado de dinero
Según las investigaciones de la FGR, Duarte habría utilizado su cargo público para operar una red de financiamiento ilícito a través de recursos estatales desviados a cuentas privadas y empresas fachada.
El proceso judicial continúa en curso, y se espera que en los próximos días se defina si el amparo provisional evoluciona a una suspensión definitiva.