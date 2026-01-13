César Duarte obtiene amparo provisional y frena su vinculación a proceso; seguirá en prisión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, obtuvo un amparo provisional contra la vinculación a proceso que enfrenta por delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero. No obstante, la medida no implica su liberación del Penal Federal de Máxima Seguridad El Altiplano, donde permanece recluido.

La decisión fue tomada por el juez de distrito en materia penal, Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien aclaró que el amparo únicamente suspende temporalmente el avance del proceso penal, más no afecta las condiciones de detención del exmandatario.

“El otorgamiento de la suspensión provisional en modo alguno implica la libertad del directo quejoso”, señaló el juez en su resolución.