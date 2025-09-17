Cámara de Diputados limita cobros en Netflix y Spotify

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los usuarios de Netflix, Spotify y otras plataformas digitales podrían tener mayor protección legal tras la aprobación, por unanimidad en la Cámara de Diputados, de reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor que buscan terminar con los cobros abusivos y tramposos en suscripciones y membresías.

Con 438 votos a favor, se estableció que las empresas deberán notificar con cinco días de anticipación sobre la renovación automática, especificando montos, periodicidad y fechas de pago. Además, deberán facilitar la cancelación de los servicios sin trabas ni sanciones económicas, una queja recurrente entre los consumidores.

La propuesta fue presentada por el diputado de Morena, Ricardo Monreal, quien en tribuna denunció haber sido víctima de cobros indebidos al intentar cancelar un servicio de entretenimiento, lo que incluso lo llevó a caer en el buró de crédito. “No podemos mantenernos indiferentes ante lo que viven más de 62 millones de consumidores”, expresó.