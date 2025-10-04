¿Buscas empleo en el extranjero? Canadá ofrece vacante para ayudante de cocina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva oportunidad laboral para mexicanos en el extranjero fue publicada en el Portal del Empleo del Gobierno de México, donde se anunció que un restaurante en Canadá busca ayudantes de cocina, con un sueldo mensual de 30 mil pesos y prestaciones superiores a las de ley.

El anuncio fue difundido por el Servicio Nacional de Empleo (SNE), que destacó que el puesto incluye transporte seguro, seguridad social pública y contrato por tiempo determinado.

De acuerdo con la publicación oficial, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Nivel académico mínimo: primaria concluida

Experiencia de 6 meses a 1 año en labores de cocina

Conocimiento en el manejo de herramientas gastronómicas (manuales y eléctricas)

Disponibilidad para viajar

Los horarios laborales son de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00 horas, aunque podrían variar según las actividades diarias.

El ayudante de cocina seleccionado deberá realizar tareas básicas de apoyo al chef y de mantenimiento del área de trabajo, entre ellas:

Preparación de ingredientes y platillos sencillos

Limpieza de mesas, armarios y electrodomésticos

Lavar y pelar frutas y verduras

Recepción y almacenamiento de alimentos en cámaras frigoríficas

Barrer y trapear pisos

El Servicio Nacional de Empleo recordó que todas las ofertas laborales internacionales publicadas en su portal son verificadas y legales, por lo que se recomienda no acudir a intermediarios ni realizar pagos para aplicar.

Quienes deseen postularse pueden hacerlo directamente a través del Portal del Empleo del Gobierno de México (www.empleo.gob.mx), donde diariamente se actualizan las vacantes disponibles en el extranjero.

mrh