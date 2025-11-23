Buscan que trabajadores tengan 5 días con goce de sueldo por fallecimiento de familiar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado federal Mario Alberto López Hernández, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo y establecer como obligatorio un permiso laboral con goce de sueldo de cinco días hábiles en caso de fallecimiento de un familiar en primer grado.

La propuesta fue enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y plantea que este permiso se extienda hasta por tres días adicionales si la persona trabajadora debe trasladarse a otro estado o país, siempre y cuando lo justifique. Actualmente, la ley no contempla de forma general este tipo de licencia, por lo que muchas personas deben regresar a trabajar incluso al día siguiente del fallecimiento de un ser querido.

El legislador argumentó que el proceso de duelo requiere tiempo y apoyo emocional, y que no otorgar este espacio puede provocar afectaciones físicas y mentales, además de disminuir el rendimiento laboral y aumentar los riesgos de accidentes, sobre todo en trabajos de alto riesgo como los relacionados con maquinaria o transporte.

La propuesta busca atender este vacío legal y reconocer el derecho de las y los trabajadores a enfrentar una pérdida sin presión laboral. De acuerdo con el diputado, negar este permiso representa una forma de violencia institucional silenciosa que ha sido normalizada por años.

López Hernández subrayó que esta iniciativa busca reforzar principios de dignidad humana y salud emocional en el entorno laboral, en sintonía con tratados internacionales y con la Constitución. De aprobarse, el cambio beneficiaría a millones de trabajadores en México, al brindarles un respaldo mínimo en momentos de dolor.

rmr