Buscan "abaratar" producción de monedas de $10 con nuevos materiales

En el caso de la moneda de $10 pesos, se propone reformar las disposiciones emitidas originalmente en 1992, con el fin de permitir su fabricación con acero recubierto de níquel en lugar de la aleación cobre-níquel-zinc, la cual se ha encarecido significativamente en los últimos años. Esto permitiría reducir el costo de producción sin alterar su valor nominal ni su diseño general.

Respecto a la moneda de $20 pesos, se plantea establecer un diseño único y permanente, en lugar de las múltiples ediciones conmemorativas que han dificultado su circulación cotidiana. El nuevo diseño incluiría la imagen del Castillo de Kukulkán, en Chichén Itzá, uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México.

Las iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Hacienda para su análisis y eventual dictamen. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la fecha en la que podrían ser discutidas o aprobadas, pero su inclusión en el orden del día confirma su ingreso oficial al Congreso.

rmr