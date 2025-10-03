Buque escuela Cuauhtémoc partirá de Nueva York tras choque que dejó dos cadetes muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El buque escuela mexicano Cuauhtémoc, conocido como el “Caballero de los Mares”, partirá este sábado de Nueva York rumbo a México, luego de concluir reparaciones tras el accidente del pasado 17 de mayo, cuando chocó contra la base del puente de Brooklyn, hecho que dejó dos cadetes fallecidos y veinte más heridos.
Después del percance, el navío fue trasladado a los astilleros Caddell Dry Dock And Repair, Co. y GMD en Nueva York, donde se repararon las averías sufridas, incluidos tres mástiles rotos.
El Gobierno de México informó que el barco superó satisfactoriamente pruebas de navegación, comunicación, propulsión auxiliar y resistencia de su sistema de velas, lo que garantiza que pueda continuar su misión de adiestramiento en condiciones óptimas.
El próximo curso de formación contará con 171 cadetes y tres oficiales, quienes llegaron este viernes a Manhattan para integrarse a la tripulación. Desde el pasado 20 de septiembre, el buque permaneció en el muelle 86 del Hudson River, donde fue visitado por ciudadanos y turistas.
El Cuauhtémoc, bautizado en honor al último emperador mexica, fue botado en 1982 y desde entonces ha formado a generaciones de marinos mexicanos, consolidándose como un emblema de la Armada de México y de la diplomacia naval en todo el mundo.
El accidente de mayo provocó la muerte de los cadetes América Yamileth Sánchez y Adal Yahir Maldonado, además de una gran movilización de cuerpos de emergencia en Nueva York. Ahora, con sus reparaciones concluidas, el buque retoma su travesía para continuar con la formación de futuros marinos.
mrh