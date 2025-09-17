Buque Cuauhtémoc regresa a sus labores tras accidente en Nueva York

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras cuatro meses de reparaciones, el buque escuela Cuauhtémoc reanudó operaciones con un zarpe simbólico por aguas neoyorquinas, marcando su regreso luego del accidente ocurrido en mayo pasado, cuando impactó contra el puente de Brooklyn, dejando un saldo trágico de dos tripulantes fallecidos.
La navegación de prueba fue encabezada por el capitán Víctor Hugo Molina y contó con la presencia del cónsul general de México en Nueva York, Marcos Bucio, así como de agregados militares y navales de México ante Washington y la ONU.
De acuerdo con el Consulado de México, la salida simboliza "un paso importante" en el proceso de recuperación y reparación del emblemático navío, dañado severamente tras romper sus tres mástiles durante el incidente. En su visita al buque, el cónsul Bucio reconoció el profesionalismo y disciplina de la tripulación mexicana, a quienes expresó su respeto por representar a México en altamar.
El Cuauhtémoc, embarcación insignia de la Secretaría de Marina desde 1982, arribó a Nueva York el pasado 13 de mayo como parte de una misión de diplomacia pública y formación naval. En su momento, se encontraba tripulado por 277 elementos, y tenía programado continuar su ruta hacia Islandia.
Según el consulado, el buque zarpará oficialmente de Nueva York en los primeros días de octubre para regresar a territorio mexicano, “consolidando una nueva travesía cargada de memoria, resiliencia y honor”.
Asimismo, se informó que 176 nuevos cadetes se incorporarán próximamente a la tripulación, para lo cual personal consular brindará asistencia con sus trámites migratorios.
Finalmente, Bucio reiteró su agradecimiento al alcalde de Nueva York, Eric Adams, por su acompañamiento institucional tras el incidente, así como al embajador Esteban Moctezuma y al equipo consular que respaldó a la tripulación mexicana en los momentos difíciles.
