Buque Cuauhtémoc regresa a sus labores tras accidente en Nueva York

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras cuatro meses de reparaciones, el buque escuela Cuauhtémoc reanudó operaciones con un zarpe simbólico por aguas neoyorquinas, marcando su regreso luego del accidente ocurrido en mayo pasado, cuando impactó contra el puente de Brooklyn, dejando un saldo trágico de dos tripulantes fallecidos.

La navegación de prueba fue encabezada por el capitán Víctor Hugo Molina y contó con la presencia del cónsul general de México en Nueva York, Marcos Bucio, así como de agregados militares y navales de México ante Washington y la ONU.

De acuerdo con el Consulado de México, la salida simboliza "un paso importante" en el proceso de recuperación y reparación del emblemático navío, dañado severamente tras romper sus tres mástiles durante el incidente. En su visita al buque, el cónsul Bucio reconoció el profesionalismo y disciplina de la tripulación mexicana, a quienes expresó su respeto por representar a México en altamar.