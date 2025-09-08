Buen Fin 2025 inicia registro con impulso a lo Hecho en México

Durante la presentación, se destacó que el Buen Fin 2025 se fortalece al ir de la mano con la campaña “Hecho en México”, lo que busca incentivar el consumo de productos nacionales y fortalecer la economía interna. Además, la Profeco ya comenzó el monitoreo de precios y desplegará módulos de atención para garantizar que los descuentos sean reales.

También se anunció el Sorteo El Buen Fin, con una bolsa de 500 millones de pesos para consumidores y negocios registrados. Los premios van de los 500 a los 250 mil pesos y los resultados se publicarán el 8 de diciembre en el portal del SAT.

El evento comercial más importante del país celebra así 15 años de promover la economía familiar, ahora con el respaldo del comercio electrónico, que representó el 16% de las ventas minoristas en 2024. Autoridades y cámaras coincidieron en que esta edición podría superar expectativas, al combinar tecnología, confianza y consumo responsable.

