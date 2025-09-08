Buen Fin 2025 inicia registro con impulso a lo Hecho en México

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Economía anunció el inicio del registro de participantes para la edición número XV de El Buen Fin, que se realizará del 15 al 18 de noviembre. Tan solo en las primeras horas de apertura, la plataforma oficial recibió 1,290 registros, lo que refleja la confianza del sector empresarial en este programa.
El trámite de inscripción es gratuito y estará disponible hasta el 12 de noviembre en el sitio oficial www.elbuenfin.org. La campaña, que involucra a las 32 entidades federativas, contará con el respaldo de las Secretarías de Desarrollo Económico, Profeco, cámaras empresariales y más de 543 mil negocios, incluyendo MIPYMES y comercios familiares.
Durante la presentación, se destacó que el Buen Fin 2025 se fortalece al ir de la mano con la campaña “Hecho en México”, lo que busca incentivar el consumo de productos nacionales y fortalecer la economía interna. Además, la Profeco ya comenzó el monitoreo de precios y desplegará módulos de atención para garantizar que los descuentos sean reales.
También se anunció el Sorteo El Buen Fin, con una bolsa de 500 millones de pesos para consumidores y negocios registrados. Los premios van de los 500 a los 250 mil pesos y los resultados se publicarán el 8 de diciembre en el portal del SAT.
El evento comercial más importante del país celebra así 15 años de promover la economía familiar, ahora con el respaldo del comercio electrónico, que representó el 16% de las ventas minoristas en 2024. Autoridades y cámaras coincidieron en que esta edición podría superar expectativas, al combinar tecnología, confianza y consumo responsable.
