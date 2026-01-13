BTS confirma conciertos en México para 2026

Los fans del grupo, conocidos como ARMY, han mostrado su entusiasmo en redes sociales tras el anuncio. La gira marca el regreso completo de los siete integrantes: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, tras cumplir su servicio militar obligatorio.

La preventa y venta de boletos aún no ha sido anunciada, pero se espera que los detalles sean publicados en los próximos días a través de Weverse y las plataformas oficiales de BigHit Music.

Se prevé una alta demanda para los conciertos en México, por lo que se recomienda a los fans mantenerse atentos a los canales oficiales para evitar fraudes o reventa.

