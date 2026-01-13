BTS confirma conciertos en México para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes se confirmó de forma oficial la gira mundial 2026 del grupo surcoreano BTS, la cual incluye tres fechas en la Ciudad de México. Según el cartel compartido por BigHit Music, BTS ofrecerá conciertos en la capital mexicana los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026.
El anuncio, que se realizó la mañana de este 13 de enero, también incluye presentaciones en otras ciudades de América Latina como Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo.
Los fans del grupo, conocidos como ARMY, han mostrado su entusiasmo en redes sociales tras el anuncio. La gira marca el regreso completo de los siete integrantes: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, tras cumplir su servicio militar obligatorio.
La preventa y venta de boletos aún no ha sido anunciada, pero se espera que los detalles sean publicados en los próximos días a través de Weverse y las plataformas oficiales de BigHit Music.
Se prevé una alta demanda para los conciertos en México, por lo que se recomienda a los fans mantenerse atentos a los canales oficiales para evitar fraudes o reventa.
