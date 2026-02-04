Brugada pide a medios reducir nota roja para mejorar imagen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la intención de reducir la percepción de inseguridad en la capital del país, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, propuso un acuerdo con los medios de comunicación para “bajarle” a la cobertura de nota roja.
En conferencia de prensa, Brugada presentó los datos más recientes sobre percepción de inseguridad y destacó que, si bien los delitos han disminuido en la mayoría de las alcaldías, la preocupación ciudadana se mantiene alta.
Brugada señaló que sería positivo establecer un gran acuerdo con los medios de comunicación para reducir la exposición de temas violentos, pues considera que la percepción ciudadana no refleja los avances reales en materia de seguridad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, al cierre de diciembre de 2025, el 63.8% de los mayores de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad.
En el caso de la Ciudad de México, cinco de las 16 alcaldías registraron un repunte en dicha percepción. Además, 36.3% de los habitantes reportó algún conflicto o enfrentamiento en el último trimestre del año.
