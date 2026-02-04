México

Brugada pide a medios reducir nota roja para mejorar imagen

Clara Brugada propuso a medios reducir la cobertura de nota roja
Asegura que la percepción de inseguridad no refleja la baja en delitos
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la intención de reducir la percepción de inseguridad en la capital del país, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, propuso un acuerdo con los medios de comunicación para “bajarle” a la cobertura de nota roja.

En conferencia de prensa, Brugada presentó los datos más recientes sobre percepción de inseguridad y destacó que, si bien los delitos han disminuido en la mayoría de las alcaldías, la preocupación ciudadana se mantiene alta.

“Si tenemos canales que se dedican a estar hablando del tema de inseguridad, ¿qué es lo que le estamos generando a la población? [...] La gente se entera por la televisión, sobre el tema de seguridad. Entonces, influye mucho”
expresó

Brugada señaló que sería positivo establecer un gran acuerdo con los medios de comunicación para reducir la exposición de temas violentos, pues considera que la percepción ciudadana no refleja los avances reales en materia de seguridad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, al cierre de diciembre de 2025, el 63.8% de los mayores de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad.

En el caso de la Ciudad de México, cinco de las 16 alcaldías registraron un repunte en dicha percepción. Además, 36.3% de los habitantes reportó algún conflicto o enfrentamiento en el último trimestre del año.

