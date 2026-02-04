Brugada pide a medios reducir nota roja para mejorar imagen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la intención de reducir la percepción de inseguridad en la capital del país, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, propuso un acuerdo con los medios de comunicación para “bajarle” a la cobertura de nota roja.

En conferencia de prensa, Brugada presentó los datos más recientes sobre percepción de inseguridad y destacó que, si bien los delitos han disminuido en la mayoría de las alcaldías, la preocupación ciudadana se mantiene alta.