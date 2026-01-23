Brigadistas mexicanos se suman al combate de incendios en el sur de Chile

El grupo está conformado por especialistas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes cuentan con formación técnica, experiencia operativa y estándares internacionales en el manejo y combate de incendios forestales.

Las autoridades mexicanas señalaron que el contingente se desplegará en diversos focos de incendio activos, realizando tareas de combate directo, control del fuego y apoyo logístico, en estrecha coordinación con las instituciones chilenas responsables de la emergencia.

México reafirmó así su solidaridad permanente con el pueblo chileno, destacando que esta misión se enmarca en los mecanismos de cooperación internacional en materia de manejo del fuego, los cuales han permitido responder de manera conjunta ante desastres naturales de gran magnitud.

Finalmente, la SRE deseó éxito a los brigadistas mexicanos en esta labor y expresó su reconocimiento por el apoyo brindado a Chile en uno de los momentos más complejos de la actual temporada de incendios forestales.

