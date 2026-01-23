Brigadistas mexicanos se suman al combate de incendios en el sur de Chile

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un contingente de 145 brigadistas mexicanos arribó al sur de Chile para sumarse al combate de los incendios forestales que afectan principalmente a las regiones de Ñuble y Biobío, como parte de una misión de ayuda internacional coordinada entre ambos países.
La llegada del personal especializado se realizó por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de redes sociales.
De acuerdo con la información oficial, los brigadistas mexicanos provienen de 25 estados de la República y viajaron con más de 368 kilogramos de equipo especializado, indispensable para las labores de combate y control del fuego. Se trata del primer contingente internacional que arriba a Chile para apoyar esta emergencia.
El personal llegó directamente a la Región del Biobío a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile, gracias a la coordinación entre la Cancillería mexicana, el Ministerio de Defensa chileno, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y autoridades de ambos gobiernos.
El grupo está conformado por especialistas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes cuentan con formación técnica, experiencia operativa y estándares internacionales en el manejo y combate de incendios forestales.
Las autoridades mexicanas señalaron que el contingente se desplegará en diversos focos de incendio activos, realizando tareas de combate directo, control del fuego y apoyo logístico, en estrecha coordinación con las instituciones chilenas responsables de la emergencia.
México reafirmó así su solidaridad permanente con el pueblo chileno, destacando que esta misión se enmarca en los mecanismos de cooperación internacional en materia de manejo del fuego, los cuales han permitido responder de manera conjunta ante desastres naturales de gran magnitud.
Finalmente, la SRE deseó éxito a los brigadistas mexicanos en esta labor y expresó su reconocimiento por el apoyo brindado a Chile en uno de los momentos más complejos de la actual temporada de incendios forestales.
