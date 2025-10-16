Brigadas del IMSS atienden daños por tormenta en Veracruz y Puebla

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó un operativo integral de respuesta ante las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Raymond y las perturbaciones meteorológicas registradas en el Golfo de México, con el propósito de salvaguardar la integridad de pacientes, personal médico y garantizar la continuidad de los servicios de salud.

A través de la Coordinación Técnica de Protección Civil, el IMSS reportó incidencias en unidades médicas y hospitales de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de Veracruz Norte, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, principalmente por inundaciones y fallas en el suministro eléctrico.

De un total de 14 inmuebles cerrados temporalmente, la mayoría corresponde a Unidades Médicas Rurales de Veracruz Norte y Puebla que sufrieron anegaciones o cortes en los accesos. Sin embargo, gracias al despliegue de brigadas de limpieza, cuadrillas de mantenimiento y personal médico, varias de estas unidades ya se encuentran en proceso de rehabilitación o brindando atención en espacios alternos.