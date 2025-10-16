Borran a Omar ‘N’ del Museo Chivas tras ser vinculado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La imagen de Omar ‘N’, otrora ídolo del Club Guadalajara y máximo goleador histórico del equipo varonil, ha sido eliminada del Museo Chivas luego de que fuera vinculado a proceso por presunto abuso sexual infantil en Guadalajara.

El caso ha generado una reacción inmediata por parte de la institución tapatía, que decidió retirar toda representación del exjugador de sus vitrinas, sumándose así a una serie de medidas similares en el deporte profesional mexicano ante escándalos de abuso.

Además de su legado como goleador, Omar ‘N’ también figuraba como uno de los nombres propuestos para representar a Guadalajara como embajador en el Mundial 2026. Así lo confirmó Juan José Frangie, miembro del comité organizador, quien declaró que su participación estaba sujeta al proceso judicial.

Sin embargo, la posibilidad ya ha sido descartada tras su vinculación a proceso. Omar ‘N’ enfrenta una prisión preventiva oficiosa, medida que podría extenderse durante todo el tiempo que dure el juicio penal en su contra.