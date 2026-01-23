Bolsa mexicana cierra la semana con ganancia pese a caída del viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este viernes 0.22 %, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 68 mil 195.15 puntos, aunque logró cerrar la semana con un repunte acumulado del 1.57 %, el tercero consecutivo.
Con este resultado, la bolsa mexicana rompió una racha de cinco sesiones positivas al hilo, que la llevaron a alcanzar un máximo histórico de 68 mil 347.98 unidades el jueves. En lo que va del año, el IPC acumula un avance cercano al 6 %.
“El mercado de capitales cerró la semana con pérdidas generalizadas a nivel global. En México, el IPC de la BMV cerró la semana con una ganancia de 1.57 %, ligando tres semanas al alza”, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.
Al interior del mercado, Siller destacó las ganancias semanales de emisoras como Banco del Bajío (+14.05 %), Megacable (+12.56 %), Televisa (+9.8 %), Banregio (+7.18 %), Pinfra (+5.93 %), Coca-Cola Femsa (+5.87 %) y Alsea (+5.52 %).
En el mercado cambiario, el peso mexicano registró una apreciación del 0.64 %, para cerrar en 17.37 pesos por dólar, luego de mantenerse dos sesiones consecutivas en 17.48 unidades, de acuerdo con datos del Banco de México.
Durante la jornada, el volumen negociado en el mercado alcanzó los 210.9 millones de títulos, con un importe de 22 mil 538 millones de pesos.
De las 727 empresas que cotizaron en la sesión, 260 cerraron con ganancias, 442 registraron pérdidas y 25 no presentaron cambios en el precio de sus acciones.
Las mayores alzas correspondieron a Grupo Vasconia, con un avance del 25.03 %; Alpek, con 4.34 %, y Consorcio Aristos, con 4.23 %.
En contraste, las mayores caídas se observaron en Teak, con -3.23 %; Esentia, con -2.57 %, y Convertidora Industrial, con -2.56 %.
mrh