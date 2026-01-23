Bolsa mexicana cierra la semana con ganancia pese a caída del viernes

Al interior del mercado, Siller destacó las ganancias semanales de emisoras como Banco del Bajío (+14.05 %), Megacable (+12.56 %), Televisa (+9.8 %), Banregio (+7.18 %), Pinfra (+5.93 %), Coca-Cola Femsa (+5.87 %) y Alsea (+5.52 %).

En el mercado cambiario, el peso mexicano registró una apreciación del 0.64 %, para cerrar en 17.37 pesos por dólar, luego de mantenerse dos sesiones consecutivas en 17.48 unidades, de acuerdo con datos del Banco de México.

Durante la jornada, el volumen negociado en el mercado alcanzó los 210.9 millones de títulos, con un importe de 22 mil 538 millones de pesos.

De las 727 empresas que cotizaron en la sesión, 260 cerraron con ganancias, 442 registraron pérdidas y 25 no presentaron cambios en el precio de sus acciones.

Las mayores alzas correspondieron a Grupo Vasconia, con un avance del 25.03 %; Alpek, con 4.34 %, y Consorcio Aristos, con 4.23 %.

En contraste, las mayores caídas se observaron en Teak, con -3.23 %; Esentia, con -2.57 %, y Convertidora Industrial, con -2.56 %.

