Boletos en pesos y plataforma anti-reventa: así se prepara Profeco para el Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que ya se encuentra trabajando para garantizar los derechos de los consumidores de cara al Mundial de Fútbol 2026, del cual México será una de las sedes.

Desde hace algunos meses, la Profeco logró que los boletos para el torneo se pusieran a la venta en una plataforma en español y en pesos mexicanos, como lo establece la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Además, en conjunto con la FIFA, se está desarrollando una plataforma oficial de reventa o recolocación de boletos, donde los aficionados que no puedan asistir podrán revender sus entradas de forma legal y a precios justos, evitando así el mercado informal.

Durante el primer trimestre de 2026, la Profeco implementará un plan nacional en cuatro ejes para blindar a los consumidores durante la justa deportiva:

1. Prevención

Se fortalecerá el sistema de conciliaciones inmediatas y se mantendrá un monitoreo constante contra la publicidad engañosa, especialmente en productos y servicios relacionados con el Mundial.

2. Disuasión

Habrá operativos de verificación y vigilancia antes y durante el torneo para prevenir prácticas comerciales abusivas que afecten a los aficionados nacionales e internacionales.

3. Protección

Se instalarán módulos de atención al consumidor en aeropuertos, terminales de autobuses y trenes, zonas turísticas y en los estadios sede en México. Además, se activará la herramienta “Quién es quién en el Mundial”, donde podrán consultarse los precios de productos de alta demanda, como alimentos, hospedaje y transporte.

4. Comunicación

La dependencia difundirá campañas para informar a la ciudadanía sobre sus derechos, medios de contacto y cómo presentar una queja. También se lanzará una edición especial de la Revista del Consumidor con todo lo necesario para disfrutar del Mundial de forma informada y segura.

La Profeco afirmó que cuenta con el equipo y las herramientas necesarias para hacer frente a este evento global. “Tengan por seguro todas y todos que estaremos para defender y garantizar los derechos de las personas consumidoras”, se destacó.

