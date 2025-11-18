Boletos en pesos y plataforma anti-reventa: así se prepara Profeco para el Mundial

Durante el primer trimestre de 2026, la Profeco implementará un plan nacional en cuatro ejes para blindar a los consumidores durante la justa deportiva:

1. Prevención

Se fortalecerá el sistema de conciliaciones inmediatas y se mantendrá un monitoreo constante contra la publicidad engañosa, especialmente en productos y servicios relacionados con el Mundial.

2. Disuasión

Habrá operativos de verificación y vigilancia antes y durante el torneo para prevenir prácticas comerciales abusivas que afecten a los aficionados nacionales e internacionales.

3. Protección

Se instalarán módulos de atención al consumidor en aeropuertos, terminales de autobuses y trenes, zonas turísticas y en los estadios sede en México. Además, se activará la herramienta “Quién es quién en el Mundial”, donde podrán consultarse los precios de productos de alta demanda, como alimentos, hospedaje y transporte.

4. Comunicación

La dependencia difundirá campañas para informar a la ciudadanía sobre sus derechos, medios de contacto y cómo presentar una queja. También se lanzará una edición especial de la Revista del Consumidor con todo lo necesario para disfrutar del Mundial de forma informada y segura.

La Profeco afirmó que cuenta con el equipo y las herramientas necesarias para hacer frente a este evento global. “Tengan por seguro todas y todos que estaremos para defender y garantizar los derechos de las personas consumidoras”, se destacó.