¿Boletos al 50% y palomitas gratis? Así será la venta nocturna de Cinépolis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unos días del arranque oficial del Buen Fin 2025, la cadena de cines Cinépolis anunció que tendrá su propia venta nocturna exclusiva, con promociones, descuentos y premios especiales para los amantes del cine en México.

La cita es el próximo miércoles 13 de noviembre a las 19:00 horas (centro de México), y el evento se transmitirá en vivo a través del portal de Paloma & Nacho, donde los asistentes digitales podrán aprovechar promociones limitadas, participar por productos gratis y obtener boletos de cine con hasta 50% de descuento.

Para ser parte de esta experiencia, basta con registrarse previamente en el sitio web de Paloma & Nacho. Al hacer clic en el banner principal, se solicitarán datos como nombre y correo electrónico, así como la aceptación de los términos y condiciones del evento. Una vez completado el registro, el usuario recibirá un correo de confirmación y quedará en lista para acceder a la venta.

Durante la transmisión en vivo, Cinépolis sorteará premios y revelará las promociones especiales que solo estarán disponibles por esa noche. Aunque no se han dado detalles completos de los premios, se adelantó que habrá promociones en dulcería, productos sin costo y descuentos exclusivos en boletos.