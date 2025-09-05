Bofo Bautista, señalado por supuesta ‘mordida’ a policías

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exfutbolista Adolfo “Bofo” Bautista, ícono de las Chivas Rayadas del Guadalajara, ha generado polémica tras la difusión de un video en el que presuntamente entrega dinero a dos Policías Viales en Zapopan, Jalisco.

El video, que circula en redes sociales, muestra al también exseleccionado nacional detenido en su camioneta de alta gama en la exclusiva zona de Andares. Las imágenes, captadas a distancia, lo exhiben conversando con dos agentes femeninas. Luego de que una de ellas le devuelve sus documentos, Bautista parece sacar algo de su cartera y entregarlo a una de las oficiales, quien guarda el objeto en el bolsillo izquierdo de su pantalón.

Posteriormente, ambas policías se retiran en la patrulla identificada con el número V-232, sin levantar infracción alguna al conductor.