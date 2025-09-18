Boeing prevé fuerte demanda de aviones en México pese a fin de alianza Delta-Aeroméxico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de la disolución de la alianza entre Delta y Aeroméxico, el fabricante de aviones Boeing mantiene una perspectiva positiva sobre la demanda de aeronaves en América Latina, particularmente en México, donde prevé un crecimiento sostenido del sector en las próximas décadas.

En conferencia de prensa, Darren Hulst, vicepresidente de Marketing de Boeing Commercial Airplanes, aseguró que la aviación ha demostrado una notable resiliencia en los últimos años, y que la demanda por viajar continúa en ascenso.

“No creo que esto —el fin de la alianza Delta-Aeroméxico— tenga un impacto en la demanda de aviones Boeing o en los viajes aéreos en la región. Vemos aerolíneas, competencia, alianzas, y van a adaptarse con el tiempo”, afirmó.

Hulst destacó que las aerolíneas han sabido reinventarse a través de nuevas asociaciones y expansión de sus redes, lo que ha permitido sostener la dinámica del mercado.