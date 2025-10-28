Bloqueos paralizan rutas clave en Michoacán y estados vecinos: consulta carreteras cerradas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que este lunes persisten bloqueos en diversas carreteras de los estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Tlaxcala, debido a manifestaciones.
La dependencia exhortó a los automovilistas a evitar circular por estas vías, tomar precauciones y respetar los límites de velocidad ante la presencia de personas y vehículos sobre la carpeta asfáltica.
Morelia - Salamanca (tramo Valle de Santiago - Salamanca)
Cierre total en km 090+100.
Vía estratégica para conexión con el corredor industrial del Bajío.
Morelia - Guadalajara (tramo Zamora - Jiquilpan)
Cierre total en km 190+100.
Afecta tránsito hacia la región Ciénega y salida a Jalisco.
Querétaro - San Luis Potosí (km 57+800 al 62+200, Cuerpo A; y km 66+700 al 61+200, Cuerpo B)
Querétaro - León, Libramiento norte de Irapuato: Cierre total km 24+500
Irapuato - Silao: cerrado entre km 127+450 y 159+500
Salvatierra - Yuriria: cierre en km 021+500
Yuriria - Valle de Santiago - Morelia-Salamanca: cierre en km 061+900
Morelia - Guadalajara (entrada a Guadalajara por Acatlán): bloqueos en km 118+900 y 121+500
Guadalajara - Tepic (entrada Ameca): cierre total en km 112+000 y km 170+200
Zamora - Guadalajara (entrada Santa Rosa - La Barca): cierre en km 49+100
Querétaro - San Luis Potosí: bloqueo en km 58+000
Calpulalpan - Sanctórum: cierre en km 71+200
Se restableció la circulación en la carretera Matamoros - Reynosa, en el libramiento Río Bravo.
La SICT reiteró su llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de sus canales oficiales y de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), antes de planear sus desplazamientos.
El Centro SICT Michoacán detalló que persisten cierres en múltiples plazas de cobro:
Entroque La Barca (km 402):
Cuerpo A (ZAPO): bloqueo total, retenciones de hasta 2 km.
Cuerpo B (MAR): libre.
Plaza de cobro Vista Hermosa (km 390):
Bloqueo total en ambos sentidos, sin retenciones.
Plaza de cobro Ecuandureo (km 360):
Cuerpo A: retenciones de hasta 4 km.
Cuerpo B: retención de 800 m.
Plaza de cobro Panindícuaro (km 307):
Cuerpo A: retención de 3 km.
Cuerpo B: sin filas.
Plaza de cobro Zinapécuaro (km 202):
Cuerpo A: bloqueado en 37 km, de km 202 a km 165.
Cuerpo B: bloqueo de 23 km, de km 225 a km 202.
Se reporta salida bloqueada en Entroque Maravatío km 165 (cuerpo A) y habilitación de desvíos hacia cuerpo B en los km 198.6, 198.8, 198.3, 197.3 y 196.2.
Km 10+500: bloqueo total en ambos sentidos (cuerpos 1 y 2 - JIQ-BAR), sin retenciones.
La SICT recuerda a los usuarios respetar los límites de velocidad, atender las indicaciones viales y tomar previsiones en sus tiempos de traslado.
