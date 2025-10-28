México

Bloqueos paralizan rutas clave en Michoacán y estados vecinos: consulta carreteras cerradas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que este lunes persisten bloqueos en diversas carreteras de los estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Tlaxcala, debido a manifestaciones.

La dependencia exhortó a los automovilistas a evitar circular por estas vías, tomar precauciones y respetar los límites de velocidad ante la presencia de personas y vehículos sobre la carpeta asfáltica.

🚧 Tramos con afectación por estado:

Michoacán

  • Morelia - Salamanca (tramo Valle de Santiago - Salamanca)

    • Cierre total en km 090+100.

    • Vía estratégica para conexión con el corredor industrial del Bajío.

  • Morelia - Guadalajara (tramo Zamora - Jiquilpan)

    • Cierre total en km 190+100.

    • Afecta tránsito hacia la región Ciénega y salida a Jalisco.

Guanajuato

  • Querétaro - San Luis Potosí (km 57+800 al 62+200, Cuerpo A; y km 66+700 al 61+200, Cuerpo B)

  • Querétaro - León, Libramiento norte de Irapuato: Cierre total km 24+500

  • Irapuato - Silao: cerrado entre km 127+450 y 159+500

  • Salvatierra - Yuriria: cierre en km 021+500

  • Yuriria - Valle de Santiago - Morelia-Salamanca: cierre en km 061+900

Jalisco

  • Morelia - Guadalajara (entrada a Guadalajara por Acatlán): bloqueos en km 118+900 y 121+500

  • Guadalajara - Tepic (entrada Ameca): cierre total en km 112+000 y km 170+200

  • Zamora - Guadalajara (entrada Santa Rosa - La Barca): cierre en km 49+100

San Luis Potosí

  • Querétaro - San Luis Potosí: bloqueo en km 58+000

Tlaxcala

  • Calpulalpan - Sanctórum: cierre en km 71+200

Tamaulipas

  • Se restableció la circulación en la carretera Matamoros - Reynosa, en el libramiento Río Bravo.

La SICT reiteró su llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de sus canales oficiales y de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), antes de planear sus desplazamientos.

🚧 Actualización: bloqueos en autopista Maravatío - Zapotlanejo

El Centro SICT Michoacán detalló que persisten cierres en múltiples plazas de cobro:

  • Entroque La Barca (km 402):

    • Cuerpo A (ZAPO): bloqueo total, retenciones de hasta 2 km.

    • Cuerpo B (MAR): libre.

  • Plaza de cobro Vista Hermosa (km 390):

    • Bloqueo total en ambos sentidos, sin retenciones.

  • Plaza de cobro Ecuandureo (km 360):

    • Cuerpo A: retenciones de hasta 4 km.

    • Cuerpo B: retención de 800 m.

  • Plaza de cobro Panindícuaro (km 307):

    • Cuerpo A: retención de 3 km.

    • Cuerpo B: sin filas.

  • Plaza de cobro Zinapécuaro (km 202):

    • Cuerpo A: bloqueado en 37 km, de km 202 a km 165.

    • Cuerpo B: bloqueo de 23 km, de km 225 a km 202.

  • Se reporta salida bloqueada en Entroque Maravatío km 165 (cuerpo A) y habilitación de desvíos hacia cuerpo B en los km 198.6, 198.8, 198.3, 197.3 y 196.2.

🛑 Carretera La Barca - Jiquilpan (ramal 110)

  • Km 10+500: bloqueo total en ambos sentidos (cuerpos 1 y 2 - JIQ-BAR), sin retenciones.

La SICT recuerda a los usuarios respetar los límites de velocidad, atender las indicaciones viales y tomar previsiones en sus tiempos de traslado.

