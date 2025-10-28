Bloqueos paralizan rutas clave en Michoacán y estados vecinos: consulta carreteras cerradas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que este lunes persisten bloqueos en diversas carreteras de los estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Tlaxcala, debido a manifestaciones.

La dependencia exhortó a los automovilistas a evitar circular por estas vías, tomar precauciones y respetar los límites de velocidad ante la presencia de personas y vehículos sobre la carpeta asfáltica.

🚧 Tramos con afectación por estado:

Michoacán

Morelia - Salamanca (tramo Valle de Santiago - Salamanca) Cierre total en km 090+100 . Vía estratégica para conexión con el corredor industrial del Bajío.

Morelia - Guadalajara (tramo Zamora - Jiquilpan) Cierre total en km 190+100 . Afecta tránsito hacia la región Ciénega y salida a Jalisco.



Guanajuato

Querétaro - San Luis Potosí (km 57+800 al 62+200, Cuerpo A; y km 66+700 al 61+200, Cuerpo B)

Querétaro - León, Libramiento norte de Irapuato: Cierre total km 24+500

Irapuato - Silao: cerrado entre km 127+450 y 159+500

Salvatierra - Yuriria: cierre en km 021+500

Yuriria - Valle de Santiago - Morelia-Salamanca: cierre en km 061+900

Jalisco

Morelia - Guadalajara (entrada a Guadalajara por Acatlán): bloqueos en km 118+900 y 121+500

Guadalajara - Tepic (entrada Ameca): cierre total en km 112+000 y km 170+200

Zamora - Guadalajara (entrada Santa Rosa - La Barca): cierre en km 49+100

San Luis Potosí

Querétaro - San Luis Potosí: bloqueo en km 58+000

Tlaxcala