Blink-182 y Farmacias Similares: así llegó la marca de Travis Barker a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Travis Barker, baterista de la banda estadounidense Blink-182 y fundador de la marca Barker Wellness, anunció oficialmente la llegada de sus productos de bienestar a México a través de una alianza con Farmacias Similares.

De acuerdo con las redes sociales de ambas marcas, los artículos de Barker Wellness ya se encuentran disponibles en las 9 mil 500 sucursales de Farmacias Similares en todo el país. Se trata de una línea enfocada en el cuidado físico y mental, con fórmulas veganas, naturales y libres de químicos agresivos.

Entre los productos que ya pueden adquirirse se encuentran gomitas veganas de magnesio, vitamina B, bálsamos musculares, cremas para el cuidado de tatuajes, entre otros artículos diseñados para promover el bienestar diario.

Para anunciar esta colaboración, el músico lanzó dos videos promocionales que han generado conversación en redes sociales. En el primero, el popular personaje Doctor Simi aparece tocando una batería Ludwig —marca que Barker ha utilizado durante su carrera—, imitando el característico estilo del baterista. Al finalizar el solo, Travis aparece en escena, sin playera, mostrando sus tatuajes y anunciando que su marca ya está disponible en México.