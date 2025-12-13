Birmex falla en licitación de medicamentos; prevén adjudicación directa en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) no logró adjudicar más del 50% de los contratos necesarios para la compra de medicamentos y suministros médicos correspondientes al año 2026, lo que ha generado preocupación por un posible desabasto nacional.

Según reportes recientes, la paraestatal tenía la responsabilidad de organizar el proceso de licitación para adquirir medicinas, material de curación y auxiliares de diagnóstico para el sector salud. Sin embargo, de los 2 mil 29 contratos concursados, apenas logró adjudicar poco más de mil, dejando el 50.5% de las licitaciones sin asignar, situación que ha sido calificada como crítica.

Entre las causas del fallo se encuentran:

140 claves sin ninguna cotización

Rechazo técnico o económico de muchas propuestas

Los medicamentos e insumos que quedaron sin adjudicar incluyen productos de uso frecuente como:

Ibuprofeno

Diclofenaco

Paracetamol inyectable

Fenobarbital

Inmunoglobulina humana

Catéteres y agujas

Desinfectantes

Equipos urológicos

Anestesia

Esta situación ha encendido alertas en instituciones como el IMSS, ISSSTE, Pemex, e incluso en sistemas estatales de salud, que ya analizan recurrir a adjudicaciones directas o compras por cuenta propia, como ya ocurrió a inicios de 2025, con el fin de garantizar el suministro de medicamentos a sus derechohabientes.

Hasta el momento, Birmex no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las licitaciones declaradas desiertas ni sobre el mecanismo que utilizará para asegurar el abasto.

mrh